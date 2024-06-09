Китайские технологии помогут Mercedes-Benz обогнать конкурентов

Мерседес применил китайскую технологию автономного вождения в электрическом CLA

Mercedes-Benz ускорит разработку автономного вождения с помощью китайских поставщиков. Так, полностью электрический CLA будет оснащен интеллектуальной системой вождения от китайского стартапа Momenta. Эта система обеспечит помощь в городской навигации, а серийное производство электромобиля начнется в апреле 2025 года.

Китайское издание 36Kr сообщило, что включение технологии Momenta станет первым случаем, когда Mercedes-Benz использовал решение от китайского поставщика. Новый CLA станет первой моделью Mercedes-Benz с возможностями автоматического вождения в городских условиях. Чип Nvidia Orin X будет обеспечивать автономные функции и ADAS.

Mercedes-Benz CLA

Momenta, основанная в 2016 году в Сучжоу, быстро завоевала известность в индустрии интеллектуального вождения. Mercedes-Benz давно осознал потенциал Momenta, инвестировав в компанию с 2017 года.

Рынок интеллектуального вождения в Китае очень конкурентен с такими игроками, как Huawei, Nio, Xpeng и Xiaomi. Mercedes-Benz стремится сократить отставание в этой области, и новый CLA, ориентированный на молодую и технически подкованную аудиторию, призван закрыть этот пробел.

Помимо CLA, компания планирует создать в Китае три линейки продуктов с поддержкой интеллектуальных функций вождения высокого уровня.

Интерьер Mercedes-Benz CLA

Для Mercedes-Benz успех на китайском рынке, который составляет треть его продаж, остается решающим. К тому же китайские акционеры, включая основателя Geely Ли Шуфу и государственную компанию Beijing Auto, владеют значительной долей компании.

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Источник: СarNewsChina