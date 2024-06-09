Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Iskra — первое видео интерьера, сроки начала продаж, ориентировочные цены

В ходе Петербургского международного экономического форума АВТОВАЗ представил новый седан Lada Iskra. В иерархии моделей новинка займет место между Грантой и Вестой. Присутствовавший на презентации главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предположил, что цена на базовую версию седана будет близка к отметке 1 150 000 рублей.

В России показали внедорожник Lada с новой силовой установкой

На ПМЭФ-2024 АВТОВАЗ представил электрическую версию внедорожника Niva Travel — она получила название e-Niva. Показанный образец позиционируется как концепт-кар, поисковая модель. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков узнал основные характеристики и некоторые особенности этой машины.

В РФ состоялась премьера китайского компактного кроссовера DFSK 500 от Dongfeng

В РФ вскоре стартуют продажи китайских компактных кроссоверов DFSK 500, дату выхода на рынок и цену озвучат до конца июня. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л. с. (148 Н·м) и вариатором. Длина кроссовера равна 4385 мм при колесной базе 2655 мм.

BMW 1-Series сменил поколение

Представлена новая линейка BMW 1-Series 2025 с полностью обновленным дизайном в версиях 118d, 120d, 120 и M135 xDrive. Автопроизводитель BMW называет линейку BMW 1-Series четвертого поколения. Все модели 1-й серии теперь стандартно выпускают с 7-ступенчатой коробкой передач Steptronic с двойным сцеплением. То есть, впервые за 20 лет МКП больше недоступна в 1-й серии.

В России создадут свою платформу для автомобилей

Сенатор Андрей Кутепов, возглавляющий экономический комитет Совета Федерации, предложил разработать российскую массовую автомобильную платформу, предназначенную для производства седанов и внедорожников. Ассигнования на создание такой платформы могут быть выделены из средств утилизационного сбора, а также предусмотрено софинансирование инвестиций и налоговые льготы.