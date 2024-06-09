Россиянам назвали лучше российские города для отдыха с детьми

МТС Travel привел список наиболее интересных городов России для поездок с детьми

Лето – пора отпусков, и многие семьи задумываются о том, куда отправиться всей семьей, чтобы интересно и с пользой провести время. Сервис МТС Travel составил список городов, которые идеально подойдут для отдыха с детьми. В него вошли Тула, Коломна, Калининград и Великий Новгород.

Тула

Посещая Тульский кремль, дети смогут узнать историю Тулы, увидеть старинные постройки и даже попробовать себя в роли ремесленников. На площади Ленина можно сделать фото с памятником тульскому прянику, посмотреть на поющие фонтаны и световые представления.

Также стоит посетить Зооуголок ЦПКиО имени Белоусова, здесь дети смогут познакомиться с животными со всего мира.

Покататься на лошадях, попробовать традиционные русские блюда и познакомиться с бытом русских крестьян можно в Епифановом подворье.

В музеях «Тульский пряник» и «Тульские самовары дети узнают о традициях изготовления тульских пряников и самоваров, а также смогут попробовать эти знаменитые продукты.

Билет на поезд от Москвы до Тулы стартует от 1500 рублей на человека. Билеты на автобус обойдется от 990 рублей на человека. На проживание в среднем 5 тысяч рублей.

Коломна

В Коломне много интересных музеев, которые будут интересны детям. Среди них: галерея «Музей любимой игрушки», где представлены куклы, машинки, солдатики XIX–XX веков; музей «Коломенская пастила» и музей-мануфактура «Душистые радости», где рассказывают о традициях мыловарения; музей-резиденция «Коломенский кремль», где дети смогут узнать об истории города и попробовать себя в роли рыцарей.

В список для посещения мест также входит Коломенский кремль. Это один из старейших кремлей России, где дети смогут увидеть старинные соборы, монастыри и другие постройки.

Посетив павильон «Коломенская пастила», дети смогут узнать о секретах изготовления коломенской пастилы и попробовать разные ее сорта.

Также в Коломне можно посетить различные мастер-классы, где дети смогут научиться делать своими руками сувениры, печь коломенские пряники, расписывать пасхальные яйца и многое другое.

Стоимость билетов на поезд от Москвы до Коломны составит от 670 рублей на человека, а на автобус – от 530 рублей. Номер в отеле Коломны для родителя с ребенком обойдется в среднем в 5100 рублей в сутки.

Калиниград

В Калининграде, бывшем Кёнигсберге, история буквально пронизывает улицы. Первым делом стоит посетить Фридландские ворота: эти внушительные защитные ворота - символ былой мощи города. В их пространстве разместился Музей истории Калининграда, который, с помощью интерактивных экспозиций и захватывающих рассказов, познакомит юных путешественников с историей Восточной Пруссии.

В Музее марципана можно узнать о традициях изготовления марципана, полюбоваться изящными скульптурами из этого лакомства и, конечно, попробовать его на вкус.

Посетив национальный парк «Куршская коса» можно увидеть уникальное место, где песчаные дюны встречаются с Балтийским морем. А в детском городе профессий Kidsberg дети могут попробовать себя в роли врача, повара, полицейского, а также освоить различные профессии, в том числе творческие и технические.

Авиабилеты из Москвы стоят от 6400 рублей на человека, билеты на поезд – от 4000 рублей, на автобус – от 990 рублей. Номер в отеле для одного взрослого с ребенком в среднем обойдется в 6900 рублей за ночь.

Великий Новгород

Знакомство с городом стоит начать с Новгородского кремля. Здесь расположен памятник тысячелетию России. Также, в Кремлевском парке, дети могут поиграть на детских площадках и покататься на аттракционах. Таже на территории проходит интерактивная выставка «Соколиный двор», где дети смогут увидеть настоящих хищных птиц - соколов, ястребов и сов.

Проникнуться новгородскими легендами поможет экскурсия с кукольным представлением «Тропа сказаний земли Новгородской», а изучить историю Ярославова дворища поможет интерактивный квест «Легенды Ярославова дворища».

Музей письменности познакомит детей с древнейшими русскими берестяными грамотами и с тем, как люди писали и читали в старину.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» покажет крестьянский быт и традиционные деревянные постройки.

Билеты на поезд от Москвы до Великого Новгорода стоят от 2500 рублей на человека, а на автобус – от 1000 рублей. Стоимость проживания в гостинице в среднем составляет 3000 рублей за ночь.

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Источник: Известия