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В электрокарах Mona запас хода на одной зарядке превысит 500 км

В Xpeng M03 применили новый искусственный интеллект

В июне китайская компания Xpeng объявила, что первый автомобиль новой серии Mona будет называться Xpeng M03 и позиционируется как компактный чисто электрический седан. Ранее Хэ Сяопэн, глава бренда Xpeng, заявил, что первая модель серии Mona будет представлена ​​в июне и официально запущена в продажу в третьем квартале этого года по цене менее 200 000 юаней (2,4 млн рублей).

На данный момент пробный автомобиль сошел с конвейера.

Xpeng M03
Xpeng M03

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Mona означает «Сделано из нового искусственного интеллекта» с упором на интеллектуальное вождение. Xpeng M03 – результат сотрудничества Xpeng и Didi, в котором Didi отвечает за дизайн, частичные исследования и разработки и продажи, а Xpeng отвечает за часть исследований и разработку, цепочку поставок и производство, а также продажи.

Ранее Mona считалась суббрендом Xpeng, однако позже решили просто сделать новую серию под брендом Xpeng.

Судя по официальному изображению, Xpeng M03 – это фастбэк с небольшим спойлером «утиный хвост».

Xpeng M03
Xpeng M03

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Хэ Сяопэн ранее сказал, что Xpeng M03 будет основан на фирменной архитектуре Fuyao, которая включает автопилот с навигацией Xpeng и электрическую архитектуру X-EEA3.0.

В число поставщиков аккумуляторов входит BYD, а запас хода новинки превысит 500 км.

Источник: CarNewsChina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Autohome
15.06.2024
Фото:Autohome
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