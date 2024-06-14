В России зафиксированы рекордные продажи шин: что покупают чаще всего

ЦРПТ: продажи шин для легковых автомобилей выросли на 64%

Продажи шин для легковых автомобилей с начала 2024 года выросли на 26% и составили в денежном выражении 41,4 млрд рублей. Такие данные обнародовали специалисты оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ.

Согласно их данным, с начала текущего года продажи летних шин составили 29,7 млрд рублей, шипованных продано на 6,5 млрд рублей, а «липучек» – на 4 млрд рублей. Всесезонных шин продано на 1,7 млрд рублей, в количественном выражении показатель продаж вырос на 11%. Абсолютный показатель реализации в экземплярах в ЦРПТ не указали.

«Сезон переобувки в апреле еще продолжался», – подчеркнула руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова.

По ее словам, в апреле продажи выросли на 64% по сравнению с итогами марта. По мнению Михайловой, положительная динамика продаж за первые четыре месяца текущего года связана с реализацией отложенного спроса.

Отмечается, что объем предложения шин на российском рынке тоже растет, в период с января по апрель предложение по всем типам шин выросло на 22,5%, до 27,7 млн штук. Основная доля продаж пришлась на ценовой сегмент «ниже среднего» (46,2%). Средняя цена покрышек выросла на 12,2% год к году и составила почти 6,3 тыс. рублей. В апреле средняя стоимость шин составляла 6,1 тыс. рублей – это на 12,6% больше, чем в прошлом году, но на 3,5% ниже в сравнении с мартом.

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Источник: kommersant.ru