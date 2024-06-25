Цены на туры снижены! А пляжи в этой стране не хуже, чем на Мальдивах

АТОР: турецкие отельеры снижают цены на туры из РФ в июле на фоне низкого спроса

Падение спроса на июльские путевки в Турцию из России вынудил турецких отельеров снизить цены. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов.

«Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль–август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – объяснил вице-президент АТОР.

Несмотря на усилия турецких отельеров, цены на путевки в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян. Комментируя этот факт, Кобищанов объяснил, что причина связана с курсом рубля. Дело в том, что еще в 2023 году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас курс доходит до 85-95, подытожил вице-президент ассоциации.

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Источник: ria.ru