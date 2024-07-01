Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Снятие запрета на экспорт топлива одобрено до 31 июля — кабмин
1 июля
Снятие запрета на экспорт топлива одобрено до 31 июля — кабмин
Кабмин РФ разрешил экспортировать бензин из...
Почему электромобили ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС
1 июля
Почему электромобили ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС
JD Power: у электрокаров и гибридов больше...
Россия и Китай планируют запустить в Петербурге производство двигателей
1 июля
Россия и Китай планируют запустить в Петербурге производство двигателей
В Петербурге хотят построить завод по...

С 1 июля в России заработает единый реестр проводников-инструкторов — кого внесут

Туристы будут проверять квалификацию проводников на сложных маршрутах по QR-коду

Российские путешественники смогут проверить уровень подготовки инструкторов-проводников, работающих на сложных и опасных туристических маршрутах. Таких специалистов обеспечат специальным знаком с QR-кодом, а информацию о них внесут в единый реестр. Об этом рассказала замдиректора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Наталья Савельева.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

По ее словам, эти меры помогут отличить квалифицированного инструктора отрасли от нелегального работника.

«Предпринятые нами меры необходимы для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников», – объясняет эксперт.

224 л.с., АКП, полный привод: новый внедорожник за 3,4 млн

Речь идет об альпинистском, горном, пешем, водном, лыжном, спелеологическом и подводном туризме. С 1 июля заработает Единый федеральный реестр инструкторов-проводников, в него можно попасть только после успешного прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма.

Процедура прохождения аттестации будет обязательной для всех проводников, работающих на опасных туристических маршрутах. Каждые пять лет инструкторы будут подтверждать свою квалификацию, причем только в соответствующих маршруту спортивных федерациях.

По нагрудному знаку с QR-кодом туристы смогут заранее проверить компетентность инструктора-проводника на наличие необходимых знаний и опыта для работы на сложном маршруте. Реестр для проверки с 1 июля 2024 года будет доступен и на сайте Минэкономразвития РФ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС
01.07.2024
Фото:Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0