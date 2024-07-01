С 1 июля в России заработает единый реестр проводников-инструкторов — кого внесут

Туристы будут проверять квалификацию проводников на сложных маршрутах по QR-коду

Российские путешественники смогут проверить уровень подготовки инструкторов-проводников, работающих на сложных и опасных туристических маршрутах. Таких специалистов обеспечат специальным знаком с QR-кодом, а информацию о них внесут в единый реестр. Об этом рассказала замдиректора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Наталья Савельева.

По ее словам, эти меры помогут отличить квалифицированного инструктора отрасли от нелегального работника.

«Предпринятые нами меры необходимы для повышения безопасности туристов. Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников», – объясняет эксперт.

Речь идет об альпинистском, горном, пешем, водном, лыжном, спелеологическом и подводном туризме. С 1 июля заработает Единый федеральный реестр инструкторов-проводников, в него можно попасть только после успешного прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма.

Процедура прохождения аттестации будет обязательной для всех проводников, работающих на опасных туристических маршрутах. Каждые пять лет инструкторы будут подтверждать свою квалификацию, причем только в соответствующих маршруту спортивных федерациях.

По нагрудному знаку с QR-кодом туристы смогут заранее проверить компетентность инструктора-проводника на наличие необходимых знаний и опыта для работы на сложном маршруте. Реестр для проверки с 1 июля 2024 года будет доступен и на сайте Минэкономразвития РФ.

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Источник: rg.ru