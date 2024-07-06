Toyota готовит пиццу в каменной печи, работающей на водороде

Toyota и Rinnai выпустили водородную печь для выпечки пиццы и круассанов

Тойота все еще крупнейший автопроизводитель в мире, но эти ребята находят время не только для машинок. Компания объединилась с производителем кухонной техники Rinnai, чтобы создать особую каменную печь для выставки Japan Mobility Show. Фишка в том, что печка работает на водороде. На выставке в ней выпекали пиццу и круассаны, что произвело фурор, особенно у детей.

Водородная печь от Toyota и Rinnai

Теперь на этой печи делают обеды сотрудникам Toyota. В компании говорят, что водяной пар, образующийся при реакции водорода и кислорода, делает блюда хрустящими снаружи и сочными внутри. Например, грибы и овощи при готовке на дровах или углях могут подсохнуть, а в водородной печи они наполняются влагой, сохраняют аромат, а готовятся даже быстрее.

Водородная печь от Toyota и Rinnai

Воодушевленные успехом, тойотовцы создали несколько вариаций на тему водородной кухонной техники – заводские автоспортсмены, например, юзают водородный гриль, а рабочие на одном из заводов – традиционную японскую печь камадо, работающую на водороде.

И да, в компании признают, что автомобили на водородных топливных элементах пока не особо успешны – в частности, красивейшая Mirai не оправдала ожиданий по продажам. Но и Mirai, и седан Crown с водородной силовой установкой продолжают выпускаться в Японии, да и более традиционному сжиганию водороду в ДВС в компании продолжают уделять внимание, работая над прототипами GR Yaris H2 и GR Corolla H2.

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Источник: Motor1