#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автодом на базе «Буханки»
6 июля
Интересный автодом на базе «Буханки» выставили на продажу в Италии: что в нем особенного?
Автодом на базе «Буханки» с 2-литровым...
Вышла детская сказка о водителе такси
6 июля
Вышла детская сказка о водителе такси
Алексей Олейников написал книгу «Тариф "Сны и...
Благодаря уникальным панорамным вагонам поезда россияне оценят красоту родины
6 июля
Благодаря уникальным панорамным вагонам поезда россияне оценят красоту родины
Глава РЖД Белозеров: в декабре 2025 года будет...

Toyota готовит пиццу в каменной печи, работающей на водороде

Toyota и Rinnai выпустили водородную печь для выпечки пиццы и круассанов

Тойота все еще крупнейший автопроизводитель в мире, но эти ребята находят время не только для машинок. Компания объединилась с производителем кухонной техники Rinnai, чтобы создать особую каменную печь для выставки Japan Mobility Show. Фишка в том, что печка работает на водороде. На выставке в ней выпекали пиццу и круассаны, что произвело фурор, особенно у детей.

Водородная печь от Toyota и Rinnai
Водородная печь от Toyota и Rinnai
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Теперь на этой печи делают обеды сотрудникам Toyota. В компании говорят, что водяной пар, образующийся при реакции водорода и кислорода, делает блюда хрустящими снаружи и сочными внутри. Например, грибы и овощи при готовке на дровах или углях могут подсохнуть, а в водородной печи они наполняются влагой, сохраняют аромат, а готовятся даже быстрее.

Водородная печь от Toyota и Rinnai
Водородная печь от Toyota и Rinnai

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Воодушевленные успехом, тойотовцы создали несколько вариаций на тему водородной кухонной техники – заводские автоспортсмены, например, юзают водородный гриль, а рабочие на одном из заводов – традиционную японскую печь камадо, работающую на водороде.

И да, в компании признают, что автомобили на водородных топливных элементах пока не особо успешны – в частности, красивейшая Mirai не оправдала ожиданий по продажам. Но и Mirai, и седан Crown с водородной силовой установкой продолжают выпускаться в Японии, да и более традиционному сжиганию водороду в ДВС в компании продолжают уделять внимание, работая над прототипами GR Yaris H2 и GR Corolla H2.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Motor1
06.07.2024
Фото:Motor1
Поделиться:
Оцените материал:
0