Модернизация в РЖД: грузы начнут перевозить по рекам
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) может создать свои судоходные компании, эта инициатива находится на обсуждении руководства. Об этом сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.
В ходе очередного заседания коллегии ведомства он подчеркнул, что благодаря судоходным компаниям можно будет перераспределить часть грузоперевозок с автомобильного и железнодорожного транспорта.
«Неплохая инициатива обсуждается, чтобы, может быть, РЖД создали свои судоходные компании, которые могли бы работать», – отметил топ-менеджер.
Анисимов отметил значимость планируемых мер в части перераспределения грузов. Он напомнил, что в свое время была проведена научно-исследовательская работа, в ходе которой выяснилось, что некоторую часть грузов можно перевозить по реке, особенно в направлении Азово-Черноморского региона. При этом Анисимов подчеркнул, что большую часть грузов все-таки будет перевозить автомобильный и железнодорожный транспорт.
В заключение Анисимов рассказал, что всецело поддерживает эту инициативу, и добавил, что у иностранных ж/д компаний есть судоходные «дочки», с которыми налажено взаимодействие.
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Источник: tass.ru