Модернизация в РЖД: грузы начнут перевозить по рекам

Росморречфлота: РЖД создадут свои судоходные компании для перевозки грузов

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) может создать свои судоходные компании, эта инициатива находится на обсуждении руководства. Об этом сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

В ходе очередного заседания коллегии ведомства он подчеркнул, что благодаря судоходным компаниям можно будет перераспределить часть грузоперевозок с автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Неплохая инициатива обсуждается, чтобы, может быть, РЖД создали свои судоходные компании, которые могли бы работать», – отметил топ-менеджер.

Анисимов отметил значимость планируемых мер в части перераспределения грузов. Он напомнил, что в свое время была проведена научно-исследовательская работа, в ходе которой выяснилось, что некоторую часть грузов можно перевозить по реке, особенно в направлении Азово-Черноморского региона. При этом Анисимов подчеркнул, что большую часть грузов все-таки будет перевозить автомобильный и железнодорожный транспорт.

В заключение Анисимов рассказал, что всецело поддерживает эту инициативу, и добавил, что у иностранных ж/д компаний есть судоходные «дочки», с которыми налажено взаимодействие.

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Источник: tass.ru