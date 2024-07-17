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При проезде участка по новой федеральной трассе можно сэкономить до 30% – лайфхак

В «Автодоре» рассказали о стоимости проезда по трассе М-11 «Нева»

Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» для легковых автомобилей по северному обходу Твери составит 540 рублей, независимо от дня недели, для грузовиков цена – 970 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодор».

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Цена за проезд по всей трассе М-11 «Нева», включая северный обход Твери, но без участка с 15-го по 58-й км дороги в Подмосковье, составит от 3,2 тыс. рублей для легковых автомобилей и от 6,6 тыс. рублей для грузового транспорта.

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Стоимость проезда по М-1, кроме участка с 15-го по 58-й км, с понедельника по четверг для легковых автомобилей составит 3,23 тыс. рублей, для грузовых – 6,63 тыс. рублей. А цена за проезд в период с пятницы по воскресенье для легковых автомобилей составит 3,45 тыс. рублей, для грузовых – 7,45 тыс. рублей. Кроме того, можно сэкономить до 30% во время проезда по участку благодаря абонементу.

Проезд по северному обходу Твери для легковушек, независимо от дня недели, обойдется в 540 руб., а для грузового транспорта – в 970 рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в начале недели дал старт движению по трассе М-11 «Нева» в обход Твери.

Источник: tass.ru

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Фото:АГН «Москва»
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