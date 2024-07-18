Россия и Куба возобновили авиасообщение: в продаже уже есть билеты на рейсы

Авиакомпания «Россия» с 13 октября возобновит перелеты между Москвой и Гаваной

Из России на Кубу возобновляется авиасообщение – авиакомпания «Россия» с 13 октября начнет совершать полеты из Москвы в Гавану. Об этом сообщил официальный представитель перевозчика.

По его словам, билеты на самолет уже доступны в продаже на сайте «Аэрофлота» на рейсы по воскресеньям, уточнил представитель компании.

«Направление высоко востребовано среди путешественников. Рейсами в Гавану с момента открытия прямого авиасообщения между столицами в декабре 2023 года по май 2024 года воспользовались около 20 тыс. путешественников», – отметили в авиакомпании «России».

Напомним, авиаперевозчик в настоящее время выполняет рейсы из Москвы на кубинский курорт Варадеро. Время перелета Москва – Куба занимает примерно 12 часов. В авиакомпании подчеркивают, что вариант покупки билетов на Кубу «туда-обратно» является самым экономичным. Примечательно, что билеты на самолет на Кубу по наиболее выгодным тарифам распродаются в первую очередь, поэтому пассажирам рекомендуют бронировать билеты заранее.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС