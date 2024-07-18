Производитель переписал цены на Москвич 3е
Кроссовер Москвич 3е подорожал на 600 тыс. руб. с момента начала продаж в России. Продажи модели стартовали весной 2023 года, тогда машина стоила 3 500 000 руб. без учета скидки при помощи программы господдержки. Сейчас она также предлагается в единственной комплектации, но уже за 4 100 000 руб. без учета господдержки.
У Москвича 3е один 68-сильный электродвигатель, максимальная скорость составляет 140 км/ч, а запас хода достигает 410 км. Привод передний. Быстрая зарядка от 20 до 80% занимает 45 минут.
Размеры Москвич 3е 4410×1800×1660 мм. Автомобиль получил панорамную крышу, светодиодную оптику, рейлинги и другие опции.
Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.
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Источник: Autonews
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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