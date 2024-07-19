Очень редкая «восьмерочка» — рассказываем, что за машина!

На выставке «Спутник» в Калуге покажут редкую модификацию Лады — ВАЗ-21081

Рассказывая вам о выставке «Спутник», которая пройдет 3 августа в Калуге, мы уже вскользь касались этого автомобиля. В этом году вазовская «восьмерка», названная «Спутник», а позже ставшая «Самарой», отмечает свое 40-летие. Перед вами – ранний ВАЗ-21081, редкий автомобиль, который можно будет увидеть на выставке воочию.

Знатоки помнят, что первая пошедшая в серию «чистая» «восьмерка» комплектовалась новым для ВАЗа двигателем 1.3. Через пару лет в линейке появился впоследствии знаменитый «восемьдесят третий» ВАЗ-21083 1.5 в комплекте с новой 5-ступенчатой МКП. Но почти одновременно с полуторалитровым движком разрабатывалась и дефорсированная версия базового мотора, с уменьшенным с 1,3 до 1,1 литра рабочим объемом. Подробно о двигателе ВАЗ-21081 можно почитать в энциклопедии «За рулем».

Причина появления такого мотора проста: во многих странах Европы налог на машину считается из литража движка. Изначально прицел был на Бельгию и Голландию, но потом этот двигатель полюбили и в экономной Германии. Часто версию Lada Samara 1,1 покупали европейским подросткам, потому что темперамент 53-сильной «восьмерки» был поспокойнее, чем у старших версий. Сегодня ВАЗ-21081 в России – это редкие реэкспортные экземпляры с богатой историей.

Конечно, «восьмым» семейством выставка «Спутник» не ограничится. Тут достаточно взглянуть на 12 номинаций, в которых будут разыгрываться награды:

«Ветеран»,

«Космос»,

«Лучшая сохранность среди отечественных автомобилей»,

«Лучшая реставрация среди отечественных автомобилей»,

«Лучшая сохранность среди иностранных автомобилей»,

«Лучшая реставрация среди иностранных автомобилей»,

«Мотолегенда»

«Ретростиль»,

«Ретроэпоха»,

«Ретроистория»,

«Приз зрительских симпатий»,

«Спутник – 40 лет полета».

Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно – и среди них чего только не будет. Скажем коротко: нам предлагают познакомиться с лучшими образцами советской и зарубежной ретротехники, а также принять участие в конкурсах и активностях, заработав достойные призы, – а после насладиться развлекательной программой.

Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!