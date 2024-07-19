Очень редкая «восьмерочка» — рассказываем, что за машина!
Рассказывая вам о выставке «Спутник», которая пройдет 3 августа в Калуге, мы уже вскользь касались этого автомобиля. В этом году вазовская «восьмерка», названная «Спутник», а позже ставшая «Самарой», отмечает свое 40-летие. Перед вами – ранний ВАЗ-21081, редкий автомобиль, который можно будет увидеть на выставке воочию.
Знатоки помнят, что первая пошедшая в серию «чистая» «восьмерка» комплектовалась новым для ВАЗа двигателем 1.3. Через пару лет в линейке появился впоследствии знаменитый «восемьдесят третий» ВАЗ-21083 1.5 в комплекте с новой 5-ступенчатой МКП. Но почти одновременно с полуторалитровым движком разрабатывалась и дефорсированная версия базового мотора, с уменьшенным с 1,3 до 1,1 литра рабочим объемом. Подробно о двигателе ВАЗ-21081 можно почитать в энциклопедии «За рулем».
Причина появления такого мотора проста: во многих странах Европы налог на машину считается из литража движка. Изначально прицел был на Бельгию и Голландию, но потом этот двигатель полюбили и в экономной Германии. Часто версию Lada Samara 1,1 покупали европейским подросткам, потому что темперамент 53-сильной «восьмерки» был поспокойнее, чем у старших версий. Сегодня ВАЗ-21081 в России – это редкие реэкспортные экземпляры с богатой историей.
Конечно, «восьмым» семейством выставка «Спутник» не ограничится. Тут достаточно взглянуть на 12 номинаций, в которых будут разыгрываться награды:
- «Ветеран»,
- «Космос»,
- «Лучшая сохранность среди отечественных автомобилей»,
- «Лучшая реставрация среди отечественных автомобилей»,
- «Лучшая сохранность среди иностранных автомобилей»,
- «Лучшая реставрация среди иностранных автомобилей»,
- «Мотолегенда»
- «Ретростиль»,
- «Ретроэпоха»,
- «Ретроистория»,
- «Приз зрительских симпатий»,
- «Спутник – 40 лет полета».
Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно – и среди них чего только не будет. Скажем коротко: нам предлагают познакомиться с лучшими образцами советской и зарубежной ретротехники, а также принять участие в конкурсах и активностях, заработав достойные призы, – а после насладиться развлекательной программой.
Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?