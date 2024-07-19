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Очень редкая «восьмерочка» — рассказываем, что за машина!

На выставке «Спутник» в Калуге покажут редкую модификацию Лады — ВАЗ-21081

Рассказывая вам о выставке «Спутник», которая пройдет 3 августа в Калуге, мы уже вскользь касались этого автомобиля. В этом году вазовская «восьмерка», названная «Спутник», а позже ставшая «Самарой», отмечает свое 40-летие. Перед вами – ранний ВАЗ-21081, редкий автомобиль, который можно будет увидеть на выставке воочию.

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Знатоки помнят, что первая пошедшая в серию «чистая» «восьмерка» комплектовалась новым для ВАЗа двигателем 1.3. Через пару лет в линейке появился впоследствии знаменитый «восемьдесят третий» ВАЗ-21083 1.5 в комплекте с новой 5-ступенчатой МКП. Но почти одновременно с полуторалитровым движком разрабатывалась и дефорсированная версия базового мотора, с уменьшенным с 1,3 до 1,1 литра рабочим объемом. Подробно о двигателе ВАЗ-21081 можно почитать в энциклопедии «За рулем».

Причина появления такого мотора проста: во многих странах Европы налог на машину считается из литража движка. Изначально прицел был на Бельгию и Голландию, но потом этот двигатель полюбили и в экономной Германии. Часто версию Lada Samara 1,1 покупали европейским подросткам, потому что темперамент 53-сильной «восьмерки» был поспокойнее, чем у старших версий. Сегодня ВАЗ-21081 в России – это редкие реэкспортные экземпляры с богатой историей.

Конечно, «восьмым» семейством выставка «Спутник» не ограничится. Тут достаточно взглянуть на 12 номинаций, в которых будут разыгрываться награды:

  • «Ветеран»,
  • «Космос»,
  • «Лучшая сохранность среди отечественных автомобилей»,
  • «Лучшая реставрация среди отечественных автомобилей»,
  • «Лучшая сохранность среди иностранных автомобилей»,
  • «Лучшая реставрация среди иностранных автомобилей»,
  • «Мотолегенда»
  • «Ретростиль»,
  • «Ретроэпоха»,
  • «Ретроистория»,
  • «Приз зрительских симпатий»,
  • «Спутник – 40 лет полета».

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Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно – и среди них чего только не будет. Скажем коротко: нам предлагают познакомиться с лучшими образцами советской и зарубежной ретротехники, а также принять участие в конкурсах и активностях, заработав достойные призы, – а после насладиться развлекательной программой.

Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
19.07.2024
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