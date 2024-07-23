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Шестиколесный Citroen CX – рассказываем, где увидеть такой вживую!

На выставке «Спутник» покажут уникальный Citroen CX Six-Wheeler Loadrunner

Для любителей автомобильной истории выставка «Спутник» в Калуге 3 августа обещает стать событием по-настоящему большим, ведь техника тут соберется самая что ни на есть первоклассная. Например, среди экспонатов будет ВАЗ-2103 1976 года, героиня нашего материала о 50-летии вазовской «тройки». А еще – редкая ВАЗ-21081 с суперэкономичным «европейским» двигателем...

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Но, конечно, отечественным автопромом экспозиция не ограничится. Видели ли вы когда-нибудь шестиколесный Citroen CX? Ведь и обычный CX с его гидропневматической подвеской – машина редкая и весьма «космическая»! А шестиколесная версия Six-Wheeler Loadrunner, как известно, появилась усилиями французского конструктора Пьера Тисье – основанная им в 1973-м компания Application des Procedes Tissier выпускала такие машины для доставки грузов и почты, а также для скорой помощи и в качестве кемперов, вплоть до 2008-го...

Citroen CX Six-Wheeler Loadrunner
Citroen CX Six-Wheeler Loadrunner

Сейчас оригинальных шестиколесников в мире сохранилось совсем немного, а тот, что приедет на выставку «Спутник» – и вовсе уникальный. Этот автомобиль принимал участие в праздновании 100-летия Ситроена во Франции, после чего доехал своим ходом до мыса Рока в Португалии.

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Итак, французские, английские, немецкие, американские, японские и, конечно, отечественные автомобили с богатой историей – уже 3 августа на выставке «Спутник»! Заметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно – все будет, как мы любим, по олдскулу!

Также для зрителей – развлекательная программа, конкурсы и активности с достойными призами! Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
23.07.2024
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