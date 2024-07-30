Масла в моторе не должно быть в избытке — эксперт объяснил риски

Автоэксперт Родионов назвал 3 причины повышенного уровня масла в моторе

Одним из базовых правил для автовладельца является контроль уровня масла в двигателе, но не все из них знают, что высокий уровень так же опасен, как и низкий. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Рассуждая о том, как перелив масла может убить мотор, он напомнил, что в части контроля уровня масла автомобили делятся на три типа. У первых уровень масла проверяется с помощью щупа, современные автомобили кроме щупа оснащены электронным датчиком – он выводит показания на приборную панель. Третий тип современных машин оснащен только электронным датчиком уровня масла в поддоне двигателя.

«Однако последний вариант не так удобен, как может показаться. Система может сигнализировать только о критичном падении уровня жидкости, но не об избытке. Кроме того, датчик может давать неверные показания. Поэтому лучше иногда проверять уровень масла вручную, если это возможно», – советует эксперт.

Чтобы проверить уровень масла, нужно найти ровную горизонтальную поверхность, потому что на наклонной поверхности показания будут некорректными, подчеркивает Родионов. В инструкции к автомобилю есть условия для проверки уровня масла, обычно нужно прогреть мотор до рабочей температуры и дать ему постоять несколько минут, чтобы масло успело стечь в поддон.

Если при проверке уровень масла повышенный, такое может произойти по нескольким причинам:

Первая причина – топливо в масле, особенно такое может произойти на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Это чревато выдавливанием прокладок и сальников, дело в том, что масло разжижается, его свойства ухудшаются, и в системе растет давление.

Кроме того, избыток масла способствует образованию нагара в цилиндрах. В зимнее время во время коротких поездок форсунки подают много топлива, оно частично просачивается в поддон и не успевает испаряться. Необходимо следить за лампой давления масла – смесь масла с топливом имеет более жидкую консистенцию, и масляный насос может не создавать должное давление.

Вторая причина – антифриз в масле. При его попадании в масло он скапливается на дне масляного поддона, повышая уровень масла. Причиной могут быть трещины в головке блока цилиндров, самом блоке или негерметичности теплообменника «масло-антифриз». Проблема даст о себе знать образованием эмульсии в двигателе, видимой на пробке маслозаливной горловины или на щупе.

Причина третья – доливка масла при продаже. Некоторые недобросовестные продавцы маскируют низкое давление в системе перед продажей машины, доливая самое вязкое масло и при этом не откачивая старую жидкость. Такие манипуляции очень вредны для двигателя, если уровень масла превышен, лучше отказаться от покупки такого автомобиля, рекомендует Родионов.

Уровень масла нужно проверять регулярно при помощи щупа, даже если в автомобиле есть электронная система контроля, подчеркивает Родионов. Электронные системы могут не заметить разбавление масла топливом или антифризом, поэтому нужно самостоятельно проводить проверку или воспользоваться услугами специалистов СТО для осмотра, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru