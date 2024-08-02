Какие машины по цене Lada Vesta покупают в США, Японии и Германии

Названы шесть иномарок, которые за рубежом стоят дешевле Lada Vesta

Стоимость Lada Vesta начинается от 1,2 млн рублей. Версии этого автомобиля, которые могли бы конкурировать по характеристикам с иномарками, стоят уже 2−2,4 млн рублей. За 26-28 тысяч долларов, то есть по цене Lada Vesta, за границей можно купить несколько достойных иномарок.

Lada Vesta

Так, за эту сумму в США продается Toyota Corolla со 165-сильным мотором. Также можно приобрести полноприводный Jeep Compass в версии Sport с 200-сильным двигателем.

Toyota Corolla

В Германии по такой цене доступен хэтчбек Skoda Scala, а во Франции – кроссовер Renault Captur.

Skoda Scala

В Китае можно выбрать множество вариантов, но без проблем можно взять гибридный кроссовер Exeed Era ET.

Exeed Era ET

В Японии за эту сумму предлагается вместительный минивэн Suzuki Landy.

Suzuki Landy

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Газета.ru