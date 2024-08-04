Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новый кроссовер Москвич 8: дата старта продаж и цены

Московский автозавод «Москвич» официально представил свою четвертую модель: семейный 7-местный кроссовер Москвич 8. Автомобиль поступит в продажу в конце 2024 года.

Стало известно, как выглядит новая версия Lada Niva Travel

Появились фотографии серийной Lada Niva Travel в комплектации Luxe c новым рулем. У руля новая накладка, но подушка безопасности отсутствует. В комплектации Luxe также предусмотрены новая медиасистема с цветным экраном и сервисами Яндекса, кондиционер, круиз-контроль.

Возрастным водителям разрешат водить машину только при этом условии

Совет ГД одобрил инициативу о повторной медкомиссии для водителей старше 80 лет. Законопроект включен в программу для рассмотрения осенью текущего года.

В каких версиях выйдет Соболь NN 4×4: раскрыты подробности

Полноприводный Соболь NN выйдет в пяти типах кузова. Все версии будут оснащены турбодизелем 2.5 литра мощностью 150 л.с.

Права отберут надолго: какое наказание за нарушение этого ПДД ждет водителей

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности для водителей, управляющих транспортными средствами со скрытыми госномерами и без них. за сокрытие госномеров автомобиля Водителей будут лишать прав до 1,5 лет.