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КПП на границе Литвы и Белоруссии
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Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новый кроссовер Москвич 8: дата старта продаж и цены

Московский автозавод «Москвич» официально представил свою четвертую модель: семейный 7-местный кроссовер Москвич 8. Автомобиль поступит в продажу в конце 2024 года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Стало известно, как выглядит новая версия Lada Niva Travel

Появились фотографии серийной Lada Niva Travel в комплектации Luxe c новым рулем. У руля новая накладка, но подушка безопасности отсутствует. В комплектации Luxe также предусмотрены новая медиасистема с цветным экраном и сервисами Яндекса, кондиционер, круиз-контроль.

Возрастным водителям разрешат водить машину только при этом условии

Совет ГД одобрил инициативу о повторной медкомиссии для водителей старше 80 лет. Законопроект включен в программу для рассмотрения осенью текущего года.

В каких версиях выйдет Соболь NN 4×4: раскрыты подробности

Полноприводный Соболь NN выйдет в пяти типах кузова. Все версии будут оснащены турбодизелем 2.5 литра мощностью 150 л.с.

Права отберут надолго: какое наказание за нарушение этого ПДД ждет водителей

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности для водителей, управляющих транспортными средствами со скрытыми госномерами и без них. за сокрытие госномеров автомобиля Водителей будут лишать прав до 1,5 лет.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 387
04.08.2024
Фото:
«За рулем»
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