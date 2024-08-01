В каких версиях выйдет Соболь NN 4×4: раскрыты подробности
Полноприводный Соболь NN выйдет в пяти типах кузова: цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, а также бортовой грузовик и «голое» шасси. Все версии будут оснащены турбодизелем 2.5 литра мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 420 Нм, а также 6-ступенчатой МКП. Привод – подключаемый полный с понижающей «ультракороткой» передачей (2,82).
Уточняется, что в базовую комплектацию входят штатная медиасистема, парктроники, климат-контроль и полный набор обогревов: лобового стекла, боковых зеркал, сидений и руля.
Серийное производство автомобиля уже запущено, ГАЗ создает запас машин для отправки дилерам.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Quto