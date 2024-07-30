Стало известно, как выглядит новая версия Lada Niva Travel

Появились фото «люксовой» Lada Niva Travel c новым рулем

Появились фотографии серийной Lada Niva Travel в комплектации Luxe c новым рулем. Пробег на одометре составляет 14 км. Вероятно, машину сфотографировали прямо на заводе.

У руля новая накладка, но подушка безопасности отсутствует. В комплектации Luxe также предусмотрены новая медиасистема с цветным экраном и сервисами Яндекса, кондиционер, круиз-контроль.

Lada Niva Travel

Lada Niva Travel

Lada Niva Travel

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Avtograd News