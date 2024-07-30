Стало известно, как выглядит новая версия Lada Niva Travel
Появились фотографии серийной Lada Niva Travel в комплектации Luxe c новым рулем. Пробег на одометре составляет 14 км. Вероятно, машину сфотографировали прямо на заводе.
У руля новая накладка, но подушка безопасности отсутствует. В комплектации Luxe также предусмотрены новая медиасистема с цветным экраном и сервисами Яндекса, кондиционер, круиз-контроль.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Avtograd News
Отзывы о LADA Niva Travel ()
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!