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Страна храмов и небоскребов: туристы из России ринулись на отдых по новому маршруту

Российские туристы массово стали выезжать на отдых в Китай вместо Турции

Россияне нашли замену Турции и массово устремились на отдых в Китай. Согласно данным Пограничной службы ФСБ РФ, за первые полгода 2024 года количество поездок в эту страну выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что число поездок составило 405,3 тыс. визитов – на 3,5% больше, чем в 2019 году, тогда россияне совершили 391,4 тыс. поездок в Поднебесную.

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Отмечается, что россияне стали более активными в части поездок за рубеж, всего за период с января по июнь текущего года граждане РФ совершили 12,6 млн поездок, это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Турция пока остается на первом месте, в первой половине 2024 года поток российских туристов в этом направлении вырос на 9,4% (2,5 млн поездок). Также в топ-3 самых посещаемых стран вошли Абхазия и Казахстан. На долю поездок в эти страны приходится 2,16 млн визитов (рост 2,8) и 1,2 млн поездок (падение в 9%) соответственно.

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Источник: tourprom.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
12.08.2024
Фото:Unsplash
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