Неубиваемый внедорожник с отличной проходимостью появился в РФ: известна цена
Российский дилер по альтернативным каналам привез в страну внедорожник Jeep Wrangler в версии Rubicon X с гибридной силовой установкой за 9,98 млн рублей. Уточняется, что автомобиль актуального четвертого поколения после рестайлинга.
Силовая установка построена на базе 2,0-литрового мотора, мощность системы равна 381 л. с. Автомобиль оснащен АКП, привод полный.
Главное технические новшество Wrangler четвертого поколения – новый задний мост, в котором используются полностью разгруженные полуоси (ранее они выполняли роль несущего рычага для ступицы).
Напомним, бренд Jeep покинул российский рынок в 2022 году.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews