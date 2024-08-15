Неубиваемый внедорожник с отличной проходимостью появился в РФ: известна цена

Дилер привез в Россию новый гибридный 381-сильный Jeep Wrangler за 10 млн рублей

Российский дилер по альтернативным каналам привез в страну внедорожник Jeep Wrangler в версии Rubicon X с гибридной силовой установкой за 9,98 млн рублей. Уточняется, что автомобиль актуального четвертого поколения после рестайлинга.

Jeep Wrangler Rubicon X

Силовая установка построена на базе 2,0-литрового мотора, мощность системы равна 381 л. с. Автомобиль оснащен АКП, привод полный.

Jeep Wrangler Rubicon X

Главное технические новшество Wrangler четвертого поколения – новый задний мост, в котором используются полностью разгруженные полуоси (ранее они выполняли роль несущего рычага для ступицы).

Напомним, бренд Jeep покинул российский рынок в 2022 году.

Интерьер Jeep Wrangler Rubicon X

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews