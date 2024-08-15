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Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом

Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на бывшее такси при покупке машины

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин рассказал, как не нарваться при покупке машины на бывшее такси со скрученным пробегом. Эксперт отмечает, что таксисты стали умнее. При эксплуатации машины они наклеивают защитную полиуретановую пленку на детали, которые подвержены износу, надевают чехлы на сиденья. А при продаже пленка и чехлы снимаются.

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Также специалист пояснил, что машины таксистов визуально распознаются по плохому техническому состоянию, сильным загрязнениям и потекам масла в подкапотном пространстве. Также машину, на которой ранее занимались частным извозом, выдадут многочисленные ремонты ходовой части самыми дешевыми запчастями.

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Глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков пояснил, что некоторые продавцы при продаже автомобиля такси подменяют VIN-номер. Случается, что покупателя пытаются убедить, что лицензия такси на машину получалась только формально.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
15.08.2024
Фото:АГН Москва
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