Федеральный центр продолжит субсидировать авиаперелеты в Калининград

Путин: субсидирование перелетов в Калининградскую область продолжится

Субсидирование авиаперелетов в Калининградскую область федеральными властями продолжится и дальше. Также связанность региона с Россией повысится за счет сдачи новых паромов для морских перевозок. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Будем делать, как и договаривались с прежним руководителем [Антоном Алихановым]. В отношении авиабилетов субсидирование продолжится», – заверил российский лидер.

Относительно морских перевозок, которые в настоящее время являются основной артерией доставки и вывоза грузов, уже к концу 2028 года на заводе «Звезда» будет слан очередной паром для Калининграда, а еще через год – еще один, подытожил президент.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» в августе на 40% увеличит количество рейсов в Калининград. Всего в августе текущего года запланировано 346 рейсов.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны обеспечивает основную долю пассажирских перевозок в регион, он рассчитан на 5 млн пассажиров в год. По итогам 2023 года пассажиропоток Храброво составил 4,3 млн человек, по прогнозам на 2024 год, он вырастет до 4,5 млн человек.

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Источник: ekonomika