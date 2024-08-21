#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Xpander
21 августа
Семейный «японец» с просторным салоном резко подешевел в России: известна цена
Компактвэн Mitsubishi Xpander Cross подешевел...
Nissan Qashqai
21 августа
Привычный японский кроссовер вернулся в Россию: цена вполне доступна
Дилеры привезли в Россию новые Nissan Qashqai...
Renault Koleos
21 августа
Знакомый «европеец» с надежным мотором вернулся в РФ: он дешевле «китайцев»
В России появился в продаже новый кроссовер...

Достойная машина за 1,5 млн рублей: названы восемь вариантов

Эксперты «Авилон» рассказали, какой подержанный автомобиль выбрать за 1,5 млн рублей

На рынке авто с пробегом в бюджете 1,5 млн рублей можно приобрести корейские, российские и немецкие машины, рассказал замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Среди хороших вариантов из отечественного автопрома он перечислил Lada Vesta и XRAY. Также есть большой выбор от корейских производителей Hyundai и Kia. Из «японцев» можно обратить внимание на Nissan Note, Almera, среди немецких моделей эксперт упомянул Volkswagen Polo, Jetta.

Дешевле УАЗа и хороши на бездорожье — 2 иномарки на выбор

Титов пояснил, что за 1,5 млн рублей можно купить автомобили Lada в возрасте от четырех лет, иномарки – от шести лет. При покупке важно убедиться в прозрачной сервисной истории такого автомобиля с зафиксированным дилерами пробегом и в том, что машина не использовалась в такси, отметил специалист.

Автоподборщик Сергей Новиков рассказал, что оптимальным выбором в обозначенном бюджете будут корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферными моторами и гидромеханической АКП классической конструкции. Polo и Rapid с роботом в данном ценовом сегменте лучше не покупать, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
21.08.2024
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0