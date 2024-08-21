Достойная машина за 1,5 млн рублей: названы восемь вариантов
На рынке авто с пробегом в бюджете 1,5 млн рублей можно приобрести корейские, российские и немецкие машины, рассказал замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.
Среди хороших вариантов из отечественного автопрома он перечислил Lada Vesta и XRAY. Также есть большой выбор от корейских производителей Hyundai и Kia. Из «японцев» можно обратить внимание на Nissan Note, Almera, среди немецких моделей эксперт упомянул Volkswagen Polo, Jetta.
Титов пояснил, что за 1,5 млн рублей можно купить автомобили Lada в возрасте от четырех лет, иномарки – от шести лет. При покупке важно убедиться в прозрачной сервисной истории такого автомобиля с зафиксированным дилерами пробегом и в том, что машина не использовалась в такси, отметил специалист.
Автоподборщик Сергей Новиков рассказал, что оптимальным выбором в обозначенном бюджете будут корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферными моторами и гидромеханической АКП классической конструкции. Polo и Rapid с роботом в данном ценовом сегменте лучше не покупать, пояснил эксперт.
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Источник: «Газета.Ru»