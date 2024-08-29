Известная марка, интересные комплектации — «кореец» чуть дороже Весты!

«За рулем» рассказал, чего ждать от новой Hyundai Elantra за 2,6 млн рублей

Объем параллельного импорта хоть и продолжает сокращаться, но все же не так активно, как прогнозировали, а в свете того, что Hyundai заново регистрирует у нас свои товарные знаки, точно есть смысл присмотреться к этой машине получше. Пока она «параллельная», из ряда моделей, которые рассматривает Сергей Зиновьев в своем обзоре «китайских некитайцев» – машин известных марок, производящийся в КНР и попадающих к нам редкими ручейками.

Hyundai Elantra

Чем интересна Elantra? Во-первых, это рестайлинговая версия – запустить продажи таких машин в РФ руководство Hyundai в свое время не успело. Во-вторых, она по меркам нынешнего «параллельного рынка» просто огорошивающе дешева. Если поставки «параллельных» машин дороже 4 млн рублей сейчас даже растут, то дешевле 3 млн – заметно падают. А российский ценник на Элантру – от 2,6 млн рублей!

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»

– В Казахстане обновленную Элантру продают с прошлой осени, но там базовая версия оснащается мотором 1.6 и гидроавтоматом. В России же предлагают вариацию с атмосферным двигателем 1.5 (115 л.с.) и вариатором. И это однозначно указывает на происхождение: китайское СП Beijing Hyundai Motor Co, где выпуск новинки стартовал в конце лета.

Гидроавтомат для китайского рынка вообще не предусмотрен. С турбомоторами 1.4 и 2.0 (заряженная версия N) «сотрудничают» роботизированные трансмиссии. Дилеры готовы привезти под заказ любой вариант. Но сейчас в наличии только самый простой. Правда, в топовой комплектации Lux.

Встречаются в отдельных салонах, впрочем, и казахстанские модификации: у них под капотами хорошо знакомые нам атмосферники 1.6 (128 л.с.) или 2.0 (150 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом. Их обычно преподносят как машины с пробегом, но пробеги составляют порядка 200-500 км, так что это не более чем хитроумные тонкости, призванные упростить легализацию новой машины.

Hyundai Elantra

А что еще интересного из известных (не китайских!) марок сейчас везут к нам из КНР? Давайте разбираться!