Известная марка, интересные комплектации — «кореец» чуть дороже Весты!
Объем параллельного импорта хоть и продолжает сокращаться, но все же не так активно, как прогнозировали, а в свете того, что Hyundai заново регистрирует у нас свои товарные знаки, точно есть смысл присмотреться к этой машине получше. Пока она «параллельная», из ряда моделей, которые рассматривает Сергей Зиновьев в своем обзоре «китайских некитайцев» – машин известных марок, производящийся в КНР и попадающих к нам редкими ручейками.
Чем интересна Elantra? Во-первых, это рестайлинговая версия – запустить продажи таких машин в РФ руководство Hyundai в свое время не успело. Во-вторых, она по меркам нынешнего «параллельного рынка» просто огорошивающе дешева. Если поставки «параллельных» машин дороже 4 млн рублей сейчас даже растут, то дешевле 3 млн – заметно падают. А российский ценник на Элантру – от 2,6 млн рублей!
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»
– В Казахстане обновленную Элантру продают с прошлой осени, но там базовая версия оснащается мотором 1.6 и гидроавтоматом. В России же предлагают вариацию с атмосферным двигателем 1.5 (115 л.с.) и вариатором. И это однозначно указывает на происхождение: китайское СП Beijing Hyundai Motor Co, где выпуск новинки стартовал в конце лета.
Гидроавтомат для китайского рынка вообще не предусмотрен. С турбомоторами 1.4 и 2.0 (заряженная версия N) «сотрудничают» роботизированные трансмиссии. Дилеры готовы привезти под заказ любой вариант. Но сейчас в наличии только самый простой. Правда, в топовой комплектации Lux.
Встречаются в отдельных салонах, впрочем, и казахстанские модификации: у них под капотами хорошо знакомые нам атмосферники 1.6 (128 л.с.) или 2.0 (150 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом. Их обычно преподносят как машины с пробегом, но пробеги составляют порядка 200-500 км, так что это не более чем хитроумные тонкости, призванные упростить легализацию новой машины.
А что еще интересного из известных (не китайских!) марок сейчас везут к нам из КНР? Давайте разбираться!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?