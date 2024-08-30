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Завод АМО может начать сборку китайских грузовиков

Калужский завод АМО может запустить сборку грузовых машин Sitrak и Howo

Ранее носивший название Volvo Trucks завод АМО в Калуге «с очень высокой вероятностью» в ближайшее время запустит сборку грузовиков китайской компании Sinotruk Group, пишет источник, ссылаясь на собственные данные. Напомним, сейчас на этом заводе собирают грузовики Урал.

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Чуть более недели назад стало известно, что в данный момент идут испытания грузовиков Урал с кабинами от грузовиков Sinotruk и Howo – наиболее популярных марок вышеупомянутой Sinotruk Group.

В конце мая заместитель руководителя секретариата союза китайских предпринимателей в России Ли Фэн подтвердил, что все основные бренды грузовой техники Китая ведут переговоры о локализации производства в РФ. Завод АМО пробовал договариваться с Chenglong, но, по неофициальным данным, безуспешно, и в итоге выбор пал на более крупную Sinotruk Group.

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Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Русский автомобиль

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
30.08.2024
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