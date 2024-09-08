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Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Жизнь водителей с сентября 2024 года изменится: все о нововведениях и штрафах

Жителей Российской Федерации с 1 сентября ждет ряд изменений в части федеральных законов и постановлений. О новшествах напомнили в пресс-службе Госдумы РФ.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Выгода до 600 тыс. рублей: эти машины сильно подешевели в августе

Машины шести брендов подешевели в РФ в августе 2024 года. Так, кроссовер Citroen C5 Aircross стал доступнее на 400 тыс. рублей.

Стало известно, когда электрический Largus встанет на конвейер

АВТОВАЗ начнет серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил Сергей Громак, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании.

Дилеры продолжают торговать новыми Kia

В РФ в продаже до сих пор в небольшом количестве есть новые кроссоверы Kia Soul 2022 года, выпущенные в России. Стоят они практически столько же, сколько более свежие экземпляры 2024 года, ввезенные по параимпорту.

В России начнут собирать два популярных китайских кроссовера

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Популярные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Jetour X70 Plus скоро начнут выпускать в России. Из полученного недавно ОТТС следует, что Chery Tiggo 4 Pro должен встать на конвейер бывшего завода Volkswagen в Калуге, а Jetour X70 Plus будут собирать на калининградском «Автоторе».

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Ушакова Ирина
Фото:За рулем | АГН Москва
Количество просмотров 96
08.09.2024
Фото:За рулем | АГН Москва
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