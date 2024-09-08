Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Жизнь водителей с сентября 2024 года изменится: все о нововведениях и штрафах

Жителей Российской Федерации с 1 сентября ждет ряд изменений в части федеральных законов и постановлений. О новшествах напомнили в пресс-службе Госдумы РФ.

Выгода до 600 тыс. рублей: эти машины сильно подешевели в августе

Машины шести брендов подешевели в РФ в августе 2024 года. Так, кроссовер Citroen C5 Aircross стал доступнее на 400 тыс. рублей.

Стало известно, когда электрический Largus встанет на конвейер

АВТОВАЗ начнет серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил Сергей Громак, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании.

Дилеры продолжают торговать новыми Kia

В РФ в продаже до сих пор в небольшом количестве есть новые кроссоверы Kia Soul 2022 года, выпущенные в России. Стоят они практически столько же, сколько более свежие экземпляры 2024 года, ввезенные по параимпорту.

В России начнут собирать два популярных китайских кроссовера

Популярные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Jetour X70 Plus скоро начнут выпускать в России. Из полученного недавно ОТТС следует, что Chery Tiggo 4 Pro должен встать на конвейер бывшего завода Volkswagen в Калуге, а Jetour X70 Plus будут собирать на калининградском «Автоторе».