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Белые пляжи, бирюзовая вода и отличный дайвинг – рай, да и только, но есть нюанс

Российским туристам нашли достойную альтернативу отдыху на Бали

Россияне с восторгом делятся эмоциями о «волшебном» острове Раджа-Ампат – архипелаге у северо-западной оконечности полуострова Бердс-Хед в провинции Западное Папуа в Индонезии. По словам туристов, этот район является достойной альтернативой Бали.

Раджа-Ампат
Раджа-Ампат
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Раджа Ампат в переводе значит «Четыре короля», состоит из более чем 1,5 тыс. небольших островов, коралловых рифов и отмелей, окружающих четыре главных острова: Вайгео, Батанта, Салавати и Мисул.

«Почему это место такое уникальное? Потому что это место с бирюзовой водой, белыми песчаными пляжами, потрясающими видами и невероятным подводным миром», – пишут трэвел-блогеры.

Примечательно, что туристов тут ждут практически спартанские условия без водопровода, электричества и wi-fi.

«Если воплотить это в реальность, то при температуре 40 градусов и влажности 90 процентов не будет никаких прохладительных напитков, никаких вентиляторов, никаких кондиционеров», – делятся впечатлениями туристы.

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К тому же, к чудесному острову довольно сложно добраться: маршрут на острова ведет из Джакарты, откуда надо вылететь в Соронг, а после этого сесть на паром, дальнейший путь предстоит преодолеть на лодке. Большинство отдыхающих прибывают на самолете в аэропорт Домина Эдуарда Осока в Соронге – он находится в провинции Западное Папуа в Индонезии и принимает регулярные рейсы из Джакарты.

Острова славятся чистейшим белым песком и ярким коралловым рифом – настоящий рай для дайверов. Кроме того, это популярное место для наблюдения за различными видами птиц, о нем рассказывали в одном сериалов BBC «Планета Земля».

Источник: tourprom.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 279
10.09.2024
Фото:Unsplash
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