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Из Ташкента с любовью: между Россией и Узбекистаном налажено прямое ж/д сообщение

Глава Минтранса Старовойт: между Москвой и Ташкентом начнет курсировать поезд

Начиная с 2025 года будет запущено движение пассажирского поезда по маршруту Ташкент – Москва. С начала будущего года состав будет выполнять два рейса в неделю, до того времени – один раз в неделю. Об этом рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт по итогам участия в переговорах с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

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«С 24 сентября запускаем движение пассажирского поезда Ташкент - Москва. <...> До конца года поезд будет курсировать один раз в неделю, с нового года количество рейсов увеличится до двух», – уточнил глава ведомства.

Путь между Ташкентом и Москвой продлится чуть более трех дней без пересадок, маршрут пройдет через Пензу, Самару и Оренбург, а также Актау, уточнил Старовойт.

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«Остановки поезда предусмотрены в населенных пунктах на всем пути следования, поэтому путешествие на нем можно спланировать и в другие города», – добавил министр.

Старовойт подчеркнул, что в результате переговоров между Россией и Узбекистаном достигнута договоренность о положительной динамике роста перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями.

Источник: t.me/roman_starovoyt

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Светлана Тарасенко
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 147
11.09.2024
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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