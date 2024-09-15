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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В МВД утвердили требования к хранению и использованию автомобильных аптечек

МВД подготовило требования к автомобильным аптечкам для оказания первой помощи пострадавшим во время дорожно-транспортных происшествий. Текст проект приказа обнародован на портале нормативных актов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Повышение утильсбора: что будет с ценами

С 1 по 7 сентября 2024 года в России было продано 38 115 новых легковых машин, что стало рекордным показателем с апреля. Всё объясняется тем, что сейчас и дилеры, и покупатели ждут повышения утильсбора с 1 октября. Участники рынка прогнозируют подорожание автомобилей в России с 1 октября на 15%.

Глава «Автодора» Петушенко: На трассе М-11 пройдут испытания музыкальной разметки

Испытание музыкальной разметки на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург планируется в текущем год, сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Он уточнил, что разработанную специалистами разметку испытают на одном из участков трассы М-11.

Автомобили УАЗ получили важное обновление

Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

УАЗ в сентябре пополнил цветовую гамму таких своих моделей, как Патриот, Пикап и Профи зеленым колером, а в ноябре они получат серебристый колер. В пресс-службе предприятия рассказали, что ранее оба варианта шли с применением импортных компонентов и какое-то время отсутствовали.

Lada Niva Legend получила несколько новых доработок

Внедорожник Lada Niva Legend получил модернизированную светотехнику, а также новый цвет. На автомобиль начали устанавливать светодиодные лампы в секциях дневных ходовых огней.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3
15.09.2024
Фото:
«За рулем»
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