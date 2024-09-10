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Автомобили УАЗ получили важное обновление

Ульяновский автозавод в сентябре расширил цветовую гамму своих моделей

УАЗ в сентябре пополнил цветовую гамму таких своих моделей, как Патриот, Пикап и Профи зеленым колером, а в ноябре они получат серебристый колер. В пресс-службе предприятия рассказали, что ранее оба варианта шли с применением импортных компонентов и какое-то время отсутствовали.

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«Сейчас возвращаем, но уже с исключительно отечественными замещениями», – рассказали представители завода.

Теперь цветовая гамма моделей УАЗ Патриот и Пикап включает белый, зеленый, коричневый, темно-серый и черный цвета. УАЗ Профи пока окрашивается в белый, светло-серый и темно-серый цвета, УАЗ Хантер – в белый, защитный (зеленый) и черный, коммерческие автомобили СГР – в светло-серый и защитный (зеленый), версии «Экспедиция» – традиционно в оранжевый.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6659
10.09.2024
Фото:Unsplash
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