Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Раскрыта цена базовой версии Lada Aura

Стоимость начальной версии седана Lada Aura, которая рассчитана в том числе для использования в таксопарках, составит 2,6-2,8 млн руб., сообщили представители концерна АВТОВАЗ. Lada Aura представляет собой бизнес-седан, созданный на базе традиционной Lada Vesta.

Наказание за управление авто без ОСАГО ужесточат — кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил законопроект, в рамках которого в России введут штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством (ТС) без полиса ОСАГО. Документ разработал парламент Кабардино-Балкарии, соответствующие изменения внесут в Кодекс административных правонарушений.

Эти автомобили можно купить с хорошей скидкой по госпрограмме

Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования. Скидку 20% можно получить на машины, собранные в РФ и соответствующие определенным критериям. Льготный кредит доступен медработникам, учителям, людям с инвалидностью, а также семьям с детьми на Дальнем Востоке.

Новый рамный внедорожник скоро начнут продавать в России

Китайский автоконцерн Great Wall сертифицировал в РФ еще одну модель Tank: небольшой рамный внедорожник Tank 400. Уточняется, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) получено не на гибридную, а на бензиновую или дизельную версию модели, которая пока не продается в Китае.

Названы цены на новую версию Lada Vesta

АВТОВАЗ озвучил цены на новую версию Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC. Цена Vesta с ESC будет начинаться с 1 525 000 руб.