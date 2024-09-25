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Глава КАМАЗа: В модернизацию автобусного завода инвестировали более 6 млрд рублей

Мишустин призвал руководство КАМАЗа модернизировать производство завода

Модернизация производства, а также укрепление технологического и промышленного суверенитета России является сегодня приоритетной задачей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

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В ходе встречи с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Когогиным глава правительства выразил благодарность многотысячному коллективу завода за эффективную и качественную работу по укреплению в том числе промышленного и технологического суверенитета страны.

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«КАМАЗ является одной из крупнейших в мире автомобильных компаний, которая выпускает грузовики, автобусы, электробусы и другие виды транспорта. Количество произведенных грузовых автомобилей составляет уже более 2,5 млн.», – подчеркнул глава кабмина.

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Когогин рассказал, что в настоящее время эксплуатируются более 700 тыс. тягачей серии К5, а на предприятии полным ходом идет процесс обновления пассажирских автопарков в рамках госпрограммы. В Москве насчитывается уже более 2 тыс. единиц электробусов, небольшие партии отправились и в Ростов-на-Дону, Волгоград, Курск, Липецк, уточнил гендиректор КАМАЗа.

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В планах предприятия до конца текущего года выпустить 2,5 тыс. автобусов, из которых 630 – электробусы, уточнил Когогин. Только в автобусный завод в Башкортостане вложено более шести млрд. рублей инвестиций.

«Без сомнения, нужно наращивать все усилия дальнейшей модернизации, технологического и промышленного суверенитета. Вы этим активно занимаетесь. Использовать все инструменты, которые есть в стране, в том числе и льготное кредитование, понимая, что это вопрос очень важный сегодня», – подытожил Мишустин.

Напомним, линейка грузовиков нового поколения КАМАЗ К5 пополнилась двумя новыми моделями, в июне с конвейера автозавода сошли КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65658.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
25.09.2024
Фото:АГН «Москва»
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