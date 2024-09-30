Платформа «европейца», 190 л.с., богатое оснащение – D-класс по цене Весты

«За рулем» рассказал о большом седане по цене Весты — Dongfeng Aeolus Shine Max

Эксперт «За рулем» Юрий Тимкин обратил внимание на интересный тренд российского авторынка – возвращение моды на седаны. Причем речь идет уже не только о доступных моделях, конкурирующих с продукцией АВТОВАЗа, но и о более крупных и дорогих седанах D-класса, не имеющие российских аналогов.

Dongfeng Aeolus Shine Max

Подборку из пяти таких новых моделей, оказавшихся на нашем рынке, эксперт и предлагает вниманию читателей. Один из таких автомобилей – удивительно недорогой (по нынешним временам) седан Dongfeng Aeolus Shine Max.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– В это сложно поверить, но 4,8-метровый Shine Max построен на общей платформе с компактными хэтчбеками Opel Corsa и Citroen C4 (у фирмы Dongfeng тесные партнерские отношения с концерном Stellantis). Платформа, естественно, удлинена и технически доработана, но факт все же примечательный.

По технике, однако, никаких откровений. Полуторалитровый бензиновый двигатель, турбонаддув, 190 л.с. Мотору ассистирует семиступенчатый робот. Заявленное время разгона до 100 км/ч – 8,7 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч. В Китае предлагается версия с гибридной силовой установкой, но к нам ее не везут.

На фоне соперников Shine Max выделяется привлекательным ценником – от 2,2 млн рублей. При этом базовую комплектацию пустой не назовешь: четыре подушки безопасности, панорамная крыша, климат-контроль, обогрев передних сидений камера заднего вида и даже беспроводная зарядка для телефонов.

Dongfeng Aeolus Shine Max

Не уверены, что вам подойдет Dongfeng? У нас есть еще варианты среднеразмерных седанов, которые вы можете купить взамен вашего нынешнего кроссовера. Читайте в новой статье «За рулем»!