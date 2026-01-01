#
Шумоизоляция этого «китайца» оказалась лучше, чем у Mercedes-Maybach

Xiaomi YU7 Max превзошел Mercedes-Maybach S-Class в тесте шумоизоляции

Китайская «Академия звука Дончеди» вместе с Autohome провели уникальный тест шумоизоляции, используя панорамную систему 7.1.4 с мониторными динамиками Genelec.

Автомобили окружали звуки дорожной пробки, фиксируя проникающий шум со всех сторон для оценки качества шумоизоляции. В результате теста Xiaomi YU7 Max показал наилучший результат и удивил, превзойдя Mercedes-Maybach S-Class как в статике, так и в движении.

На тесте шума с уровнем 90 дБ при измерении внутри салона Xiaomi YU7 Max занял первое место с результатом 56,9 дБА, что тише, чем у Mercedes-Benz S800 и BMW i7, которые заметно дороже. Mercedes-Maybach S680 4MATIC с ценой более 420 000 долларов занял лишь десятое место с показателем 57,9 дБА.

Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
Во время движения Xiaomi продемонстрировал результат 46,6 дБА, заняв четвертое место в рейтинге, уступив только Yangwang U8, BMW i7 и NIO ET9. В то же время Maybach S680 оказался только на восьмой строчке с 48,1 дБА.

Пользователи заметили отличную шумоизоляцию кроссовера Xiaomi YU7, а основатель компании Лэй Цзюнь выразил одобрение посту с информацией об этом. Он подчеркивал важность тишины для премиальных автомобилей и сообщил, что инженеры провели более 200 оптимизаций и использовали свыше 120 различных акустических материалов. Вся линейка модели оснащена ламинированным шумоподавляющим стеклом.

Источник:  MyDrivers
0