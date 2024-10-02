Новая модель российской сборки появилась на сайте завода

На официальном сайте Москвича снова разместили семиместный кроссовер Москвич 8

Автозавод Москвич вновь разместил у себя на сайте семиместный кроссовер Москвич 8. Разумеется, цен на перспективную модель пока нет, но под иконкой с изображением кроссовера есть пометка «скоро в продаже».

Напомним, первоначально Москвич 8 появился на сайте производителя в начале июля 2024 года, а спустя пару дней появилась конкретика по дате продаж, заменившая собой размытое «в конце года» – октябрь 2024.

Москвич 8

В августе в Москве прошла презентация модели, на которой снова озвучили даты запуска производства и старта продаж – и снова тут фигурировал конец года, без уточнения месяца. Вероятно, где-то на этом временном отрезке модель скрыли с сайта, но теперь она вновь отображается.

Москвич 8 – это семиместный кроссовер длиной 4824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль по последней китайской моде получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. Салон характеризуется производителем как «просторный». Силовая установка – бензиновый двигатель GDI на 174 л. с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Как и прочие модели Москвича, «восьмерка» – переименованный «китаец», в данном случае Sehol X8 Plus.

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Источник: Автопоток