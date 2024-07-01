Новая модель российской сборки почти готова к запуску

На официальном сайте завода «Москвич» появился кроссовер Москвич 8

Несмотря на то, что на конвейер московского завода кроссовер Москвич 8 должен встать только в конце 2024 года, сайт производителя уже отображает эту модель на вкладке «модельный ряд». Источник, обративший на это внимание, уточняет, что на момент публикации собственно страница с описанием машины пока недоступна.

Москвич 8

В конце мая тот же источник сообщал, что Москвич 8 был замечен в Москве на парковке – вероятнее всего, его готовили к рекламной съемке совместно с уже производящимися в РФ моделями – компакт-кроссовером Москвич 3 и лифтбеком Москвич 6.

Москвич 8

Москвич 8 – самый крупный автомобиль в растущей линейке бренда: длина 4824 мм, колесная база 2830 мм, салон семиместный. Двигатель 1.5 GDI на 174 л.с. работает в паре с 7-ступенчатым роботом, привод – передний. Оснащение: цифровые приборы 12,3", беспроводная зарядка, круговой обзор, поддержка Apple CarPlay/Android Auto. Прогноз цены – от 2,6 млн рублей.

Москвич 8

Фактически Москвич 8 – копия Sehol X8 Plus. Бренд Sehol принадлежит компании JAC Motors, которая помогла заводу Москвич запустить и две предыдущие модели. Производить Москвич 8 планируют по полному циклу, со сваркой и окраской, переход на такую схему уже осуществлен для Москвич 3.

Источник: Автопоток