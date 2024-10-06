Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новый утильсбор: как будут дорожать автомобили в течение 6 лет

С 1 октября вступают в силу изменения в утилизационном сборе для автовладельцев. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», высказался о том, на сколько подорожают машины в России.

«За рулем» рассказал о большом седане по цене Весты — Dongfeng Aeolus Shine Max

Эксперт «За рулем» Юрий Тимкин обратил внимание на интересный тренд российского авторынка — возвращение моды на седаны. Причем речь идет уже не только о доступных моделях, конкурирующих с продукцией АВТОВАЗа, но и о более крупных и дорогих седанах D-класса, не имеющие российских аналогов.

В Госдуме не одобрили идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Госдума РФ высказалась отрицательно касаемо инициативы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

Госдума РФ в первом чтении приняла проект закона о штрафах за опасное вождение

Депутаты Госдумы РФ на очередном пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение.

Наказание за скрытые номера на машине ужесточили

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о лишении прав за сокрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет. Сейчас за сокрытие номеров грозит штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.