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Mercedes-Benz намерен сохранить ДВС до 2030-х годов

В Mercedes-Benz хотят сохранить бензиновые моторы как минимум до конца 2030-х

Уже не сосчитать, какой по счету автопроизводитель отказывается от ранее озвученных планов к 2030 году полностью перейти на электротягу – навскидку можно вспомнить, например, Toyota и Aston Martin. А теперь и Mercedes-Benz в очередной раз подтвердил готовность оптимизировать электрическую нишу в своей линейке и вложиться в разработку новых ДВС.

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Как ранее заявлял гендиректор марки Ола Каллениус, к обновлению S-класса 2026 года компания вкладывает в новую модель с ДВС гораздо больше, чем обычно тратится при фейслифте. Теперь же Каллениус в интервью британскому Autocar уточнил, что они сохранят в линейке большую «электричку», но это будет не странновато выглядящий и недопонятый поклонниками марки EQS, а... обновленный S-класс!

Да-да, после 2026 года у S-класса будет двойственная природа: в модельном ряду будет два автомобиля с названием S-класс, но один будет бензиновый и дизельный, а второй – электрический. Причем это будет реально два разных автомобиля, хоть и очень близких по внешности – Каллениус подчеркнул, что у электромобиля будет своя платформа (скорее всего, модифицированная от EQS – не пропадать же добру), потому что объединять две идеологии в одной архитектуре им не по статусу, да и не по компоновке.

Mercedes-Benz S-класса (W223)
Mercedes-Benz S-класса (W223)

Заметим, что у BMW иная стратегия – они для 7-Series и i7 используют единую платформу CLAR. Зато Mercedes-Benz не отказался от V12, как это сделали баварцы, и уже привел движки для S-класса к стандарту Евро-7, оставаясь одним из немногих производителей 12-цилиндровых моторов. Ведь даже Bentley и Audi отказались от W12, а Rolls-Royce снимет V12 с производства в конце текущего десятилетия.

Но и BMW есть чем уколоть оппонентов: они, в отличие от Мерседеса, никогда не заявляли о полном переходе на электротягу к 2030 году! Они скромно заявляют о 50% модельного ряда, и то оговариваются, что окончательный выбор сделают покупатели. Кстати, как и в Mercedes-Benz, в BMW не собираются снимать традиционную 7-Series с производства, оставляя ее соседствовать с электрической i7.

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Так что S-классу, через пару лет ожидающему обновление, еще будет с кем потягаться – как минимум до конца жизненного цикла где-то в конце 2020-х... А там и на новый W224, глядишь, поставят ДВС – едва ли они вкладываются в его разработку только в рамках жизненного цикла нынешнего флагмана. Если так, то в запасе у традиционных движков времени минимум до конца третьего десятилетия нынешнего века.

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
13.10.2024
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