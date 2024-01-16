Toyota бросает вызов сторонникам электрификации — разработка новых ДВС продолжится

Toyota решила не прекращать разработку новых ДВС на фоне всеобщей электрификации

Руководство автогиганта Toyota на фоне «зеленой повестки» и массового перехода производителей на выпуск электромобилей, остается верным своим принципам по разработке новых двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Экс-генеральный директор и председатель компании Акио Тойода, известный как Моризо, в ходе презентации обновленного GR Yaris на Токийском автосалоне 2024 выразил твердую уверенность, что концерн продолжит свои разработки в этом направлении. Топ-менеджмент компании с одобрением воспринял этот тезис.

В то же время ожидается, что топливные энергоблоки будут сочетаться с экологически чистыми технологиями, способствующими достижению углеродной нейтральности.

«Полагая, что электромобили с аккумуляторной батареей не являются единственным способом достижения углеродной нейтральности, мы работаем над инициативами по созданию водородных двигателей уже три года», — сказал Моризо.

Сейчас в линейке электромобилей Toyota представлена модель bZ4X, продажи которой нельзя назвать успешными. Несмотря на низкие темпы перехода к электрификации, автопроизводитель владеет многообещающие технологии для электрокаров. Согласно планам, уже к 2027 году на твердотельных аккумуляторах Toyota можно будет проехать на одной зарядке до 1200 км. При этом на зарядку электромобиля потребуется всего 10 минут. Toyota представила несколько электрических концептов.

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Источник: 32cars.ru