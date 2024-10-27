Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

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Оформить ДТП скоро станет еще проще

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В Госдуму был внесен законопроект, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал Госуслуги для всех владельцев ОСАГО. Минцифры РФ уже запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги.Авто», который позволяет водителям — участникам ДТП оформлять извещение без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Она подстраивается под неровности дороги: в РФ создали уникальную подвеску

Ученые ВолгГТУ разработали новейшую автомобильную подвеску на основе алгоритма, позволяющего автоматически подстраиваться под неровности дорожного покрытия.

Водителей предупредили о резком подорожании незамерзайки

Цены на стеклоомывающую жидкость, известную в народе как незамерзайка, могут вырасти к зиме в два раза. Одной из причин подорожания является запрет на использование при производстве жидкости метанола. Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что организация обращалась в Правительство РФ с просьбой отменить этот запрет.

В РФ разрабатывают новые правила тюнинга автомобилей — рассказываем, что запретят

Госавтоинспекция разрабатывает законопроект, призванный запретить «свапинг». Поправки, предложенные ГАИ, затронут постановление Правительства РФ № 413, регламентирующее правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Новые правила по парковочным местам: что ждет автовладельцев?

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С 2026 года в России планируется сократить количество парковок рядом с жилыми домами и ввести гибкие нормы для многоэтажной застройки. Согласно дорожной карте Минтранса, Минстрой должен изменить существующие стандарты к декабрю 2025 года.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10
27.10.2024
Фото:
«За рулем»
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