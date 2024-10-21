Незамерзайку с метанолом хотят вернуть

НАС призвал отменить запрет на использование метанола в стеклоомывайке

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить запрет на использование метанола в незамерзайке.

«Учитывая ограниченное количество заводов по производству метанола, представляется возможным использовать для каждой партии стеклоомывающей жидкости системы маркировки, аналогичные системе «Честный знак" или ЕГАИС», – сказано в обращении.

Это позволит установить контроль за производством метанолосодержащей продукции. Легализация метанола в незамерзайках позволит оказать существенную поддержку производителей, сохранить и увеличить производство и переработку природного газа, считают в НАС.

В союзе заметили, что запрет метанола в незамерзайках в начале 2000-х годов был обоснован тем, что некоторые люди пили стеклоомывайку вместо алкоголя. Тогда метанол заменили на изопропил, потребительские свойства которого намного уступают метиловому спирту.

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Источник: Известия