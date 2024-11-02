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Солярис снова подорожал — сколько теперь стоит конкурент Весты?

Группа компаний AGR подняла цены на седаны Solaris HS до 2,02 млн рублей

На величину от 10 тысяч до 114 тысяч рублей поменялись цены на седаны Solaris HS, выпускающиеся на заводе AGR Automotive в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее завод принадлежал Hyundai и выпускал линейку моделей Kia и Hyundai, сейчас же сборка тех же моделей ведется под новой вывеской и с новыми шильдиками – из сохранившихся складских запасов.

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Solaris HS, о котором идет речь, – это базовая модель линейки, прежде известная как собственно Hyundai Solaris. Начальная комплектация Solaris HS после подорожания стоит уже 2 020 000 рублей, сообщает источник. За эти деньги у вас будет автомобиль с мотором 1.4 и механической коробкой передач.

Solaris HS
Solaris HS

Помимо Solaris HS, являющегося переименованным Hyundai Solaris, завод собирает Solaris HC (бывшая Creta), Solaris KRS (экс-Kia Rio седан) и Solaris KRX, то есть приподнятый хэтч Kia Rio X-Line. В мае цены на эти машины поднимали дилеры, а в сентябре – уже сам производитель.

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После перезапуска в феврале к концу июня группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) успела выпустить более 10 500 автомобилей новообразованного бренда Solaris. Оставшихся от прежнего владельца машинокомплектов должно хватить на сборку 50-70 тысяч машин.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 1340
02.11.2024 
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
+4