Солярис снова подорожал — сколько теперь стоит конкурент Весты?
На величину от 10 тысяч до 114 тысяч рублей поменялись цены на седаны Solaris HS, выпускающиеся на заводе AGR Automotive в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее завод принадлежал Hyundai и выпускал линейку моделей Kia и Hyundai, сейчас же сборка тех же моделей ведется под новой вывеской и с новыми шильдиками – из сохранившихся складских запасов.
Solaris HS, о котором идет речь, – это базовая модель линейки, прежде известная как собственно Hyundai Solaris. Начальная комплектация Solaris HS после подорожания стоит уже 2 020 000 рублей, сообщает источник. За эти деньги у вас будет автомобиль с мотором 1.4 и механической коробкой передач.
Помимо Solaris HS, являющегося переименованным Hyundai Solaris, завод собирает Solaris HC (бывшая Creta), Solaris KRS (экс-Kia Rio седан) и Solaris KRX, то есть приподнятый хэтч Kia Rio X-Line. В мае цены на эти машины поднимали дилеры, а в сентябре – уже сам производитель.
После перезапуска в феврале к концу июня группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) успела выпустить более 10 500 автомобилей новообразованного бренда Solaris. Оставшихся от прежнего владельца машинокомплектов должно хватить на сборку 50-70 тысяч машин.
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Источник: Автопоток