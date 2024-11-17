Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

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Ремонтировать машины по ОСАГО теперь можно будет дольше

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Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект закона об оформлении ДТП через портал «Госуслуги», если есть полис ОСАГО. Документ рассмотрят на заседании ГД РФ 19 ноября.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | За рулем | АГН Москва
Количество просмотров 45
17.11.2024 
Фото:Depositphotos | За рулем | АГН Москва
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