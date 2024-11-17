Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

На АВТОВАЗе назвали сроки серийного выпуска Lada Iskra

Серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra запланировано на весну 2025 года. Об этом рассказали на АВТОВАЗе по итогам заседания совета директоров предприятия.

Ремонтировать машины по ОСАГО теперь можно будет дольше

Депутаты ГД РФ в первом чтении одобрили законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства (ТС) по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Осуществляющие ремонт машин дилеры, станции ТО и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия деталей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта ТС.

Кабмин не одобрил проект закона, отменяющий штраф за нарушение тонировки авто

Правительство РФ не поддержало проект закона об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям Техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.

Оформить ДТП скоро можно будет на Госуслугах

Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект закона об оформлении ДТП через портал «Госуслуги», если есть полис ОСАГО. Документ рассмотрят на заседании ГД РФ 19 ноября.

Гонять по автомагистралям можно будет со скоростью 150 км/ч

Разрешенную максимальную скорость на автомагистралях хотят увеличить до 150 км/ч. Соответствующее обращение в МВД РФ подготовили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев.

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