Специалисты сравнили эффективность электрических моторов и ДВС — выводы удивят

Эксперты объяснили, почему электромобили эффективнее автомобилей с ДВС

Распространенные бензиновые и дизельные двигатели не так эффективны в сравнении с электрическими. Согласно проведенным исследованиям, эффективность двигателей внутреннего сгорания (ДВС) составляет 20-30%, а дизельных – порядка 30-40%. Другими словами, значительная часть энергии из топлива уходит впустую.

Электромобили при этом используют до 95% энергии, это достигается благодаря меньшему количеству подвижных деталей, упрощенной системе охлаждения и отсутствию выхлопной системы. При этом эксперты констатируют, что потребители переходят на электротранспорт медленнее, чем ожидалось.

Отмечается, что основные потери – 40% – в двигателях внутреннего сгорания происходят через выхлопные газы, а также систему охлаждения – 30%. При этом нужно учесть еще и трение деталей, а также сложность трансмиссии. А благодаря простоте конструкции электромоторов их эффективность в разы выше в сравнении с ДВС. Бензиновые и дизельные двигатели более привычны, но электрокары уже заявили о себе и задают новые стандарты эффективности и устойчивости.

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Источник: 32cars.ru