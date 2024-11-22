Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автовоз с автомобилями Soueast S09
22 ноября
190 л.с., 7 мест, АКП, полный привод: этот новый кроссовер уже в салонах
Первая партия кроссоверов Soueast S09 поступила...
Эти лайфхаки помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе
22 ноября
Эти лайфхаки помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе
Эксперт Моржаретто дал четыре совета, как...
Россияне стали меньше брать автокредитов — падение составило 35% за месяц
22 ноября
Россияне стали меньше брать автокредитов — падение составило 35% за месяц
В НБКИ объяснили причину резкого сокращения...

Специалисты сравнили эффективность электрических моторов и ДВС — выводы удивят

Эксперты объяснили, почему электромобили эффективнее автомобилей с ДВС

Распространенные бензиновые и дизельные двигатели не так эффективны в сравнении с электрическими. Согласно проведенным исследованиям, эффективность двигателей внутреннего сгорания (ДВС) составляет 20-30%, а дизельных – порядка 30-40%. Другими словами, значительная часть энергии из топлива уходит впустую.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Электромобили при этом используют до 95% энергии, это достигается благодаря меньшему количеству подвижных деталей, упрощенной системе охлаждения и отсутствию выхлопной системы. При этом эксперты констатируют, что потребители переходят на электротранспорт медленнее, чем ожидалось.

Рекомендуем
Почему мы больше не делаем сход-развал

Отмечается, что основные потери – 40% – в двигателях внутреннего сгорания происходят через выхлопные газы, а также систему охлаждения – 30%. При этом нужно учесть еще и трение деталей, а также сложность трансмиссии. А благодаря простоте конструкции электромоторов их эффективность в разы выше в сравнении с ДВС. Бензиновые и дизельные двигатели более привычны, но электрокары уже заявили о себе и задают новые стандарты эффективности и устойчивости.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 22
22.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
-1