#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗАЗ-968М
24 ноября
Последний «безухий» Запорожец — от сарказма до ностальгии
«За рулем» рассказал, почему устаревший...
Замена моторного масла: семь простых правил
24 ноября
Замена моторного масла: семь простых правил
Эксперт «За рулем» Колодочкин рассказал, как...
Культовый спорткар на базе Porsche 911 воспроизвели в виде прикольной модельки
24 ноября
Культовый спорткар на базе Porsche 911 воспроизвели в виде прикольной модельки
Ritter Goods выпустила масштабную модель...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Раскрыты сроки старта продаж нового премиального седана Lada

Продажи Lada Aura планируется начать в декабре текущего года, первые партии могут начать отгружать дилерам в ноябре-декабре, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России». Также он пояснил, что, вероятно, продажи начнутся отдельно по разным регионам.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

У россиян появится возможность оформлять ДТП через Госуслуги

Рекомендуем
Почему мы больше не делаем сход-развал

ГД РФ одобрила в первом чтении проект закона об оформлении ДТП через портал «Госуслуги». Уточняется, что оформление будет возможно только при наличии полиса ОСАГО у всех участников.

Дизельный УАЗ — новые подробности

«За рулем» назвал мощность нового турбодизельного двигателя, который в следующем году начнут устанавливать на внедорожники УАЗ Патриот и на коммерческие грузовики УАЗ Профи. Издание подтвердило предварительную информацию о том, что отдача 2-литрового силового агрегата составит 136 л.с.

За отказ от медосвидетельствования и не только: в РФ с нового года вырастут штрафы

Правительство России намерено одобрить поправки, подразумевающие увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Например, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности вырастет с одной до полутора тысяч рублей.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

На АВТОВАЗе рассказали, когда поднимут цены

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов не исключил возможности индексации цен на автомобили Lada в 2025 году. Он отметил, что одним из факторов, который может повлиять на цены, является рост ключевой ставки Центробанка и укрепление курса рубля.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 11
24.11.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0