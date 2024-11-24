Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Раскрыты сроки старта продаж нового премиального седана Lada
Продажи Lada Aura планируется начать в декабре текущего года, первые партии могут начать отгружать дилерам в ноябре-декабре, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России». Также он пояснил, что, вероятно, продажи начнутся отдельно по разным регионам.
У россиян появится возможность оформлять ДТП через Госуслуги
ГД РФ одобрила в первом чтении проект закона об оформлении ДТП через портал «Госуслуги». Уточняется, что оформление будет возможно только при наличии полиса ОСАГО у всех участников.
Дизельный УАЗ — новые подробности
«За рулем» назвал мощность нового турбодизельного двигателя, который в следующем году начнут устанавливать на внедорожники УАЗ Патриот и на коммерческие грузовики УАЗ Профи. Издание подтвердило предварительную информацию о том, что отдача 2-литрового силового агрегата составит 136 л.с.
За отказ от медосвидетельствования и не только: в РФ с нового года вырастут штрафы
Правительство России намерено одобрить поправки, подразумевающие увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Например, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности вырастет с одной до полутора тысяч рублей.
На АВТОВАЗе рассказали, когда поднимут цены
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов не исключил возможности индексации цен на автомобили Lada в 2025 году. Он отметил, что одним из факторов, который может повлиять на цены, является рост ключевой ставки Центробанка и укрепление курса рубля.
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