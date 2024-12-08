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В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
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17 декабря
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Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

С 1 декабря жизнь водителей меняется: рассказываем, кому нужно поменять права

Российских автовладельцев с 1 декабря 2024 года ждет целый ряд важных изменений в части законодательства и соблюдения правил дорожного движения.

Для российских водителей ввели новое требование

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в ст. 31 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Документ определяет прохождение весового и габаритного контроля транспортных средств (ТС).

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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С нового года цены на техосмотр вырастут — в каком регионе обойдется дешевле

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Незамерзайка из концентрата – это выгодно? Проверили!

До 20 декабря текущего года власти субъектов России определят новые тарифы на техосмотр автомобилей. Так, в Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областях, Ставропольском крае, Тюменской и Самарской областях и Республике Мордовия стоимость техосмотра местные власти уже подняли на 7,3-7,4%.

Авторынок в России обвалился на треть

Продажи новых легковых машин в РФ в ноябре просели относительно октября текущего года на 29% и составили 120 тыс. машин, согласно статистике Минпромторга РФ. Однако в годовом выражении продажи подросли на 11%.

Авторынок России хотят разогреть с помощью льготного кредитования

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Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

До конца текущего года Минпромторг ожидает дофинансирования программы льготного автокредитования на 8 млрд рублей и программы льготного автолизинга на 9,5 млрд рублей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Известно, что по льготной программе в текущем году реализовали 82 тыс. машин.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 399
08.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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