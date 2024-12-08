Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

С 1 декабря жизнь водителей меняется: рассказываем, кому нужно поменять права

Российских автовладельцев с 1 декабря 2024 года ждет целый ряд важных изменений в части законодательства и соблюдения правил дорожного движения.

Для российских водителей ввели новое требование

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в ст. 31 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Документ определяет прохождение весового и габаритного контроля транспортных средств (ТС).

С нового года цены на техосмотр вырастут — в каком регионе обойдется дешевле

До 20 декабря текущего года власти субъектов России определят новые тарифы на техосмотр автомобилей. Так, в Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областях, Ставропольском крае, Тюменской и Самарской областях и Республике Мордовия стоимость техосмотра местные власти уже подняли на 7,3-7,4%.

Авторынок в России обвалился на треть

Продажи новых легковых машин в РФ в ноябре просели относительно октября текущего года на 29% и составили 120 тыс. машин, согласно статистике Минпромторга РФ. Однако в годовом выражении продажи подросли на 11%.

Авторынок России хотят разогреть с помощью льготного кредитования

До конца текущего года Минпромторг ожидает дофинансирования программы льготного автокредитования на 8 млрд рублей и программы льготного автолизинга на 9,5 млрд рублей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Известно, что по льготной программе в текущем году реализовали 82 тыс. машин.

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