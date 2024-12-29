Смотрите, кто-то превратил BMW E36 в мини-грузовик

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В Сети появились фотографии редчайшего пикапа BMW 3-Series E36 от Karmann

За исключением редчайших экспериментальных образцов, у BMW, даже с учетом работ тюнинг-ателье разной степени «придворности», никогда не было пикапов. Одно такое исключение, всеми забытое сегодня, «всплыло» в фотографиях на одном из фанатских сайтов. Это снимки низкого разрешения, однако творение компании Karmann под названием Karmann K2, безусловно, заслуживает нашего с вами внимания.

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Сама компания объявила о банкротстве в уже далеком 2009 году (и окончательно закрылась спустя год), однако 1998 год относится к эре, когда это прославленное немецкое тюнинг-ателье, как и несколько других, позднее пришедших в упадок, находилось в зените творческих сил.

Концепт Karmann K2 1998 года был создан на базе известнейшей баварской «трешки», BMW 3-Series E36 – правда, сейчас уже затруднительно установить, был ли это кузов купе или же хэтчбек, так называемый Compact. Ибо в результате трансформации кузов лишился задних стоек и получил совершенно оригинальную линию крыши, под которой скрывается... довольно вместительный грузовой отсек!

Он отделан пластиком и начинается сразу за спинками передних сидений, от которых отделен перегородкой с прозрачной секцией. А между совершенно стандартными для E36 задними фонарями «врезан» откидной борт. И главное: по верхней своей кромке он сопрягается с огромной прозрачной панелью, выдвигающейся из крыши!

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Вы можете сказать, что такие переделки, при всей оригинальности и элегантности идеи, стоят слишком дорого. Можете вполне справедливо заметить, что именно из-за таких проектов, которые невозможно никому продать (и особенно – BMW) и разорились все великие тюнинг-ателье 1990-х, включая Karmann. Можете даже посчитать, что сама затея с пикапом из «трешки» – полное барахло. Но посмотрите на концерт Changan Nevo E07 2024 года и вспомните, что ничто на земле не проходит бесследно.

Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
29.12.2024 
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