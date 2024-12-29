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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Конфликт интересов: брендам из КНР идут на уступки — отечественный автопром против

Минпромторг РФ обсуждает изменения инвестрежима для автоконцернов, в ведомстве убеждены, что такая мера необходима для углубления локализации производства китайских автомобилей. В Правительстве РФ намерены стимулировать инвестиции со стороны автоконцернов, «недобирающих» баллы за локализацию в количестве, достаточном для полной компенсации утильсбора. Против такой формулы активно выступают в АВТОВАЗе и на КАМАЗе.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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На АВТОВАЗе раскрыли информацию о новинках, дебют которых состоится в 2025 году

Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ готовит к выпуску на рынок в 2025 году сразу несколько новинок. В частности, планируется представить городской кроссовер в классе «B+», созданный на платформе Lada Vesta. А уже во втором квартале состоится дебют модели Vesta Sport.

Цену ОСАГО хотят «отпустить» – страховщики выступают за свободный тариф

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А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Рынок ОСАГО в России за последние шесть лет достиг своего максимального развития и теперь нуждается в реформе. Поэтому цену обязательной «автогражданки» нужно «отпустить», определив максимальное значение полиса. Таким мнением поделился глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Двигатель, коробка, подвеска: все изменения на Lada Niva Sport

АВТОВАЗ (его дочерняя структура Lada Sport) начал промышленное производство Lada Niva Sport. Это трехдверная версия Нивы, которая отличается спортивными настройками подвески и тормозов и мотором (от Lada Granta Sport) 1.6 16V (122 л.с., 151 Н.м при 5000 об/мин).

Электромобиль Атом – уже в производстве!

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Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Российский электромобиль Атом проходит стадию постановки на серийное производство. Как сообщает источник, на автозаводе «Москвич» уже идет тестовый прогон кузовов электромобилей. Сварка и окраска кузовов электромобиля Атом идут на предприятии с середины ноября – пока в тестовом режиме.

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 55
29.12.2024 
Фото:АГН Москва
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