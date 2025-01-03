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Выявлена одна из самых безопасных китайских машин

Хетчбэк Byd Dolphin получил пять звезд в краш-тестах

Хетчбэк Byd Dolphin проверили в краш-тесте, организованном южноамериканской организацией Latin NCAP. В итоге автомобилю присвоили пять звезд за безопасность из пяти возможных.

Краш-тест Byd Dolphin
Краш-тест Byd Dolphin

Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 92%, детей-пассажиров в 93%, пешеходов в 77%. Для испытаний использовали Byd Dolphin в стандартной комплектации, у нее есть семь подушек безопасности.

Краш-тест Byd Dolphin
Краш-тест Byd Dolphin

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Хетчбэк получил электромотор мощностью 95 л.с. и аккумулятор емкостью 45 кВт·ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10,9 секунды и преодолеть без подзарядки батареи до 291 км.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: motor1.com

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Ушакова Ирина
Фото:Latin NCAP
Количество просмотров 161
03.01.2025 
Фото:Latin NCAP
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